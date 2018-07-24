市建局重新划分中峇鲁区部分地段用途

市区重建局将中峇鲁区内部分原本只被划为住宅用途的地段，重新划分成一楼也可用作商业用途的住宅地段。被重新划分的地段有28个已在几十年前获当局营业准许，在一楼营业的单位，包括著名的鼎兴美味鱼头炉、Bincho 日本餐厅等。

但目前仍有一些人可能在未经准许在中峇鲁区内只被划为住宅地段的范围内经营生意。据悉，市建局已在和这约15个单位内营业的业者、租户接洽，了解应如何应对违例状况。

根据市建局今天发布的文告，目前有约120个在中峇鲁区，由的改良信托局（Singapore Improvement Trust，简称SIT）的受保留住宅一楼营业的生意。

这些坐落在永发街、茂源台等街道附近的生意已在1960至1970年代间，获得市建局的营业准许。

市建局近年来收到中峇鲁社群反馈，指区内有越来越多商业活动。社群也反馈了这些商业活动带来的影响。

该局在中峇鲁进行了调查，探讨区内不同地段的用途后，将上述28个单位营业的地段重新划分为一楼可供商业用途的住宅地段。

中峇鲁区目前有约800个住宅单位，及约2400个居民。

该局指出，重新划分这些地段将有助在发展总蓝图上表明，区内那里可以进行商业活动，在认明中峇鲁邻里主要是住宅区的同时，也支持将中峇鲁发展成具有活力的地区。

但该局也指出，社群也提出了反馈，指有些在中峇鲁一楼住宅大楼营业的生意可能在未经许可的情况下进行的。

据了解，该局目前已在与这约15个单位的生意负责人、业主或租户接洽，了解如何应对违例情况。

新体验价 $0.99*