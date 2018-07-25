涉服役人员坠井溺毙案 五名民防人员被控

五名年龄介于32岁至40岁的民防部队正规人员因涉及服役人员坠井溺毙案，今早将被控上法庭。

22岁民防部队服役人员郭俨进中士5月13日晚上在大士南3道的大士景消防局，在庆祝即将结束全职国民服役时，不幸出事。他当时被同袍放入用作训练用途，约12米深的泵井里，过后便没有浮上水面。虽然过后被救起，并送往黄廷方综合医院，但为时已晚。

警方文告指，将被控的五人分别都是民防部队正规人员。他们的控状如下：

努尔法特瓦（SSG Mohammad Nur Fatwa bin Mahmood ，33岁）：鲁莽行为导致他人死亡和妨碍司法公正。

法立（WO1 Mohamed Farid Bin Mohd Saleh ，34岁）：教唆鲁莽行为导致他人死亡。

钟志文（LTA Chong Chee Boon Kenneth ，37岁）：教唆鲁莽行为导致他人重伤罪。

纳詹（SWO1 Nazhan Bin Mohamed Nazi，40岁）：教唆鲁莽行为导致他人重伤罪。

阿迪哈扎里（SSG Adighazali Bin Suhaimi，32岁）：妨碍司法公正。

另外，除了将被控的五人，民防部队也将对在场的另外八人进行内部调查。

新体验价 $0.99*