陆交局耗资12亿元 添购66列南北东西线列车

陆路交通管理局将耗资约12亿元，为地铁南北与东西线添购66列新列车，取代这两条地铁线的第一代旧列车，提高地铁可靠性。

这笔费用也包括让列车供应商庞巴迪（Bombardier），为新车队提供长达30年的长期维修保养服务。

陆交局今午（25日）宣布，把总值约12亿元的列车采购合同颁发给总部设于德国的加拿大公司庞巴迪，新添购的列车将从2021年起分批运抵新加坡，取代自1987年就投入运作的南北与东西线第一代列车。

它们主要在德国设计，并在庞巴迪位于中国长春的工厂制造和组装。新列车在投入服务前，将进行一系列严格测试。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远在大士车厂见证新列车采购合同签署仪式时指出，新一代列车将有更高的可靠性标准，也更易于维修。

其中四列新列车将装有轨道自动检查系统，使用摄像机、激光扫描器和感应器，在列车行驶时同时监查轨道及其器材和轨枕的状态，以辅助现有的轨道检查工作，协助工程人员更及时且有效地进行维修。

许文远说：“新列车将装置一整套的状态监测感应器及后端分析系统，可让工程师提早诊断和纠正异常情况，明显降低这些异常状况演变为列车故障，以致影响乘客的可能性。”

此外，新列车的设计也可满足所有乘客的不同需求，工程人员可在不减少列车座位数量的情况下，在车厢门周围腾出更宽敞的空间，方便乘客上下车。

新列车也会有折叠式座位，在尖峰时段可折起来让车厢容纳更多乘客。

许文远也透露，陆交局考虑把其中一两列旧列车保留下来，并展示让公众参观。

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