加强食品安全与保障 政府成立新加坡食品局

政府将成立一个新的法定机构，负责监管所有与食品安全和保障有关的事务，以进一步加强食品安全机制，也可强化对食物传播疾病爆发的管理。

隶属于环境及水源部的新加坡食品局（Singapore Food Agency，简称SFA）在明年4月1日正式成立后，现由农粮兽医局、国家环境局和卫生科学局分别监管的与食品有关的工作，将集中交由这个新的法定机构负责。

新加坡食品局也将设立国家食品科学中心，把上述三个机构的食品实验室设施和专才集中在一个屋檐下，深化保障食品安全方面的能力。

环境及水源部和国家发展部今早发文告宣布，政府将重组对食品、植物健康和动物管理的监管职权，农粮局的食物监管工作转移到食品局后，它原本负责的非食用植物和动物相关的监管工作，将转移到国家公园局。

这意味着，成立于2000年的农粮局将走入历史。农粮局局长林国泰将出任新的新加坡食品局局长。

公园局则将是主管动物和野生动物管理，以及动植物健康的机构。它将设立动物与兽医事务组，以后将是宠物主人、商店及动物福利团体的主要接触点，并接替农粮局作为动物问题的“第一回应者”（First Responder）的角色。

这项重组工作将影响约1150名公务员，食品局将有约850名员工，农粮局的约300名人员则将转到公园局。

环境及水源部长马善高说：“鉴于全球食物供应链的复杂性，以及气候变化的影响，保障新加坡的食品供应越来越具挑战性……成立新加坡食品局是适时的，新加坡旨在把食品挑战转化为战略优势。”

国家发展部第二部长李智陞指出：“我们所有人都有集体责任保护我们的动植物，公园局作为动物和野生动物管理，以及动植物健康的领头机构，将与利益相关者更加紧密合作，制定以科学为基础的管理方法，采取全方位策略及更有效的应对措施。”

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