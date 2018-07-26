国家古迹基金拨款210万 助古迹修复和例常维修

国家古迹基金（National Monuments Fund）今年将拨出210万元资助古迹业主，当中200万元用来帮助六个国家古迹展开修复工程，剩余11万余元协助12个古迹进行例常维修。当中有6个国家古迹是同时申请到修复和维修津贴。

我国目前有72个国家古迹，当中31个属于非盈利性质，同时对外开放的国家古迹有资格申请上述津贴补助，至今已有27个古迹从中受惠。

政府是在2008年设立国家古迹基金，第一笔500万元拨款已在2014年用完。第二笔总额1177万元的拨款，从2015年至今已发放660万元，包括今年的210万元。

在考虑到定期维修能预防日后的严重损毁，加重修复负担，国家文物局古迹与遗址保存司在2015年增设古迹维修基金（NMF Maintenance Fund）。维修基金在2016年发放了10万元，去年20万元，今年11万3000元，帮助业主定期维修古迹。

当局在去年把定期维修的范围扩大到允许业主聘请育木师（arborist）评估树木对古迹的影响，必要时请人砍树，今年再扩大到请人定期修剪靠近古迹的树木。由于这是新项目，目前只有圣约瑟教堂（St Joseph's Church）申请这方面津贴。

今年的受惠国家古迹，包括即将花费430万元进行大规模修复与油漆工作的圣德肋撒天主教堂（Church of St Teresa）和已经完成修复工程的实里尼维沙伯鲁玛印度庙（Sri Srinivasa Perumal Temple）。

新体验价 $0.99*