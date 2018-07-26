（早报讯）燃油价格和输送成本提高，住家煤气价格8月起至10月底，上调3.78％或每千瓦时（kWh）增0.7分。

城市煤气私人有限公司（City Gas）发文告说，上述期间，住家煤气价格每千瓦时将从原本的18.53分上调至19.23分，加上消费税后，每千瓦时煤气价格为20.58分。

批量煤气优惠价也出现变动。每月使用量超过1000千瓦时，价格从每千瓦时17.50分调高至18.20分，含消费税为19.47分。

使用超过5万千瓦时，价格从16.98分调高至17.68分，含消费税为18.92分。

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