年长员工劳资政工作小组的成员名单出炉　争取在明年初发表初步意见

年长员工劳资政工作小组的成员名单已出炉，工作小组将在本周召开首次会议。人力部长杨莉明要求工作小组针对法定退休年龄、重新雇佣年龄，及公积金缴交率等课题进行广泛咨询，并争取在明年初的国会拨款委员会辩论人力部预算时，发表初步意见。

国人平均寿命延长、物质生活水平提高，意味着我国须重新探讨年长人士的退休准备是否充足。杨莉明指出，由于国人退休存款源于平日工资的积累，员工的受雇能力因此也将影响他们为退休所做的准备。

为此，人力部在今年5月宣布成立年长员工劳资政工作小组，聚焦年长工人关注的课题，由人力部常任秘书甘泽铨担任委员会主席。杨莉明在采访中也透露了其余九名委员会成员的身份。来自政府部门、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会的代表，各占三名。

杨莉明重申，当局为工作小组设定了职权范围，优先讨论事项为如何打造重视年长员工的包容劳动队伍和开明职场。“这很重要。劳动队伍必须重视年长员工，不是以强制性的方式去做，而是找到重视年长员工的诀窍。这是非常重要的先决条件。”

除了营造良好雇佣环境，工作小组也须解决具体课题，如探讨法定退休年龄和重新雇佣年龄在今时今日是否依然适用。在这一点上，杨莉明强调，关键不仅是“下一步应该做什么”，更在于“采取下一步的适当时机是什么”。

她也要求工作小组仔细研究、重新检讨我国公积金缴交率，以及它如何影响国人对退休的准备，工作小组也应将人们寿命的延长及不断变化的抱负纳入考量。

年长员工劳资政工作小组10人委员会

主席：人力部常任秘书甘泽铨

成员：

政府部门代表

1. 教育部兼人力部高级政务次长刘燕玲

2. 卫生部副常任秘书（发展）许庚伟

3. 公共服务署副常任秘书张静文

全国职工总会代表

1. 副秘书长王志豪

2. 助理秘书长詹惠凤

3. 中央委员会成员李顺发

新加坡全国雇主联合会代表

1. 美最时（Alexander C Melchers）

2. 吴瑞真

3. 柯文伟

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