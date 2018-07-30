国庆前夕 部分地铁巴士服务将延长

新捷运和SMRT将在下周国庆日前夕（8日）延长旗下地铁服务、轻轨列车服务和特定巴士服务的营业时间，方便夜归公众使用公共交通服务。

根据SMRT今天发布的文告，8月8日当天，政府大厦地铁站前往裕廊东、滨海南码头、巴西立、大士连路地铁站的南北线和东西线地铁服务末班车将在8月9日午夜12时30分出发。

从多美歌地铁站前往港湾地铁站的环线服务末班将在8月8日晚间11时55分出发，反方向末班车将在8月8日晚间11时30分出发。

从蔡厝港出发的武吉班让轻轨列车服务A路线末班车出发时间则为8月9日凌晨1时29分。

蔡厝港、兀兰、三巴旺和武吉班让巴士转换站提供的部分巴士服务也将延迟至8月9日的凌晨1时许。

新捷运今天也透露，8月8日从港湾地铁站前往榜鹅的东北线末班车将在午夜12时30分出发，反方向末班车则将在午夜12时零2分出发。

同一天从武吉班让开往博览地铁站的滨海市区线末班服务将在隔天（9日）午夜12时零3分出发，同一天反方向服务的末班出车时间为12时零4分。

新捷运在勿洛、文礼、碧山、友诺士、后港中心、裕廊东、实龙岗、淡滨尼、大巴窑、义顺等转换站提供的部分巴士服务也将在8月8日延迟至隔天凌晨1时许。

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