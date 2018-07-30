调查：不断学习和自我提升是职场重要价值观

一项针对国人展开的全国价值观评估调查显示，不断学习和提升自己成为职场上重要的价值观，这显示国人心态已逐渐改变，意识到终身学习对长远职业生涯的影响。

私人咨询公司aAdvantage和Barrett Values Centre今年3月至5月间对2000名新加坡公民和永久居民展开调查，让他们从100多个描述中选出最能形容新加坡社会和职场的词汇，以及最能代表自己的价值观和行为的词汇。

调查结果显示，无论是描述目前职场的情况还是理想职场，“持续进步”和“不断学习”都榜上有名，名列国人推选的10项最重要价值观。

该调查2012年首次举行时，“持续进步”和“不断学习”分别只排在目前职场价值观的第7名和第9名，2015年再次举行调查时，这两个价值观并没有入榜。在今年的调查中，两者排在第二和第三名，仅次于“团队合作”，显示越来越多国人如今已更重视终身学习。

在个人价值观方面，国人观念则没有很大的变化，在三轮调查中皆以家庭为最重要的支点。其余重要价值观包括朋友、健康、诚信和责任等。

不过在看到社会时，国人挑选的价值观则比较负面，怕输在三轮调查中都是榜首，其他形容词包括以自我为中心、怕死、好竞争和喜欢投诉。

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