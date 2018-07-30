马国外长赛富丁与我国政要会面

（早报讯）

外交部长维文医生今天较早时会见了到访的马来西亚外长赛富丁（Saifuddin Abdullah）。维文有信心新马两国能紧密合作以制定具前瞻性议程，从而加强双边关系和区域合作。

维文下午在面簿留言说，虽然赛富丁这回是以外长身份对新加坡做介绍性访问，但他对新加坡来说并不陌生，曾于2014年参加李光耀交流计划，当时也走访了我国。

维文说，两人回顾了新马的广泛合作，并就如何寻求合作新契机，交换了看法。

维文也设午宴招待赛富丁与夫人。

赛富丁今天下午也与哈莉玛总统和李显龙总理会晤。

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