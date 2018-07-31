耗资6100万元设立 盛裕—南大企业研究室将研究新型冷却系统和地下存储方案

本地研究员有意在三年内研发出可为室内降温，却不会出现冷凝作用（condensation）的天花板，以取代传统空调，为商业建筑节省25%到30%的电力。

这是盛裕控股集团（Surbana Jurong）、南洋理工大学和新加坡国立研究基金会联合设立的新企业研究室，即将开展的重点研究项目之一。

这所位于南大校园内的研究室，耗资6100万元设立，未来五年将着重于研究如何利用科技，为建筑环境业开发数码解决方案，以提高生产力和效率。

研究室率先开展的11个项目中，包括了以纳米复合材料建造的冷却吊板系统（chilled ceiling system）。这类系统可取代商业建筑内的中央空调，更均匀地为室内降温。采用导热能力较强的纳米复合材料，也可避免水蒸气凝结在天花板上，减少细菌的滋生。

研究室也将探索如何缩短建筑信息模型（building information model）的生成时间。目前，建筑扫描三维图需要约两个星期的时间，才可转化为建筑信息模型。

另一个重点研究项目是有关液化天然气（LNG）的储存方式。为腾出地面空间，研究室将探索如何把液化天然气以零下162摄氏度的低温方式，储存在地底下。

“盛裕—南大企业研究室”是南大第六所企业研究室，也是国立研究基金会支持成立的第12所企业研究室。

新体验价 $0.99*