建设局将推出“加速器”计划 协助建筑环境业公司寻找创新解决方案

建设局正在为本地建筑环境领域制定“加速器”（accelerator）计划，希望协助起步公司和企业进行配对、寻找投资者和建立商业网络，以寻找创新解决方案。

国家发展部长黄循财今天下午为盛裕—南大企业研究室主持正式推介仪式时，宣布这项消息。

他说，除了企业研究室之外，国际发展部也在探讨以其他方式，进一步利用新科技来提升建筑环境业。

“有鉴于此，建设局正在为建筑环境领域的起步公司和其他企业制定‘加速器’计划，意在从本地和海外公司那里，引进创新的建筑环境解决方案到本地市场。”

当局将通过一系列活动来实现这个目标，包括协助企业进行配对、寻找投资者、建立商业网络等等。

此外，建屋发展局也将在公共住屋方面引领创新。

黄循财说，2011年启动的“改善组屋生活酷点子”（Cool Ideas for Better HDB Living）计划，邀请国人共同制定解决方案，以加强政府组屋的生活环境。

当局至今收集到来自国人的超过800个点子。 黄循财宣布，这项计划如今将拓展至公司， 欢迎企业贡献它们的创新点子，建屋局将为优秀且可行的解决方案，提供测试和展开试点计划的机会。

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