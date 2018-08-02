oBike汇1000万元至香港 清盘人将发索偿信

共享脚踏车业者oBike新加坡将总值1000万元的款项汇到oBike香港的账户，清盘人将向oBike香港和公司创始投资人兼董事长石一发出索偿信，要求对方偿还这笔资金。

清盘人富理诚咨询有限公司（FTI Consulting）今天在美芝路邵氏大厦（Shaw Tower）的Shine Auditorium举行债权人大会，向30多名用户和物流业者等利益相关者说明oBike清盘的最新进展。

出席者也在现场作出表决，将原本为oBike临时清盘人的富理诚公司委任为正式清盘人。

债权人大会由富理诚公司代表泰勒（Joshua James Taylor）主持，oBike代表朱姓董事也在场。

根据清盘人的初步调查，oBike新加坡向本地用户收取总值1170万元的资金，相信这包括用户押金以及账户中的储值。

泰勒指出，其中大约130万元用来支付本地运营费用，40万元已在清盘前退还给用户，剩余的1000万元则当成“预付款项”（pre-payment）汇到oBike香港的账户。

不过oBike香港在公司宣布退出本地市场的一个月前，声称为oBike新加坡购买了价值1000万元的7万辆脚踏车。前者接着将账户中的1000万元取走，称是用来抵消公司购买脚踏车的费用。

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