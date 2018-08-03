欧盟愿以观察员身份 参与亚细安加八国防长会议

欧盟表态，愿意以观察员身份，参与亚细安加八国防长会议。

第51届亚细安外交部长会议及系列会议迈入第二天，今早举行亚细安—欧盟外长会议。欧盟外交政策与安全事务高级代表莫盖里尼致开场白时透露，她已致函担任亚细安轮值主席国的新加坡，表示欧盟可以参与亚细安加八国防长会议（ADMM—Plus），并愿意以观察员的身份开展这项合作。

她强调，欧盟之所以有意参与ADMM—Plus，是因为欧盟与亚细安在处理安全与防务课题上的方式非常相同，是基于多边合作，而非冲突或竞争。

ADMM—Plus目前涵盖亚细安10个成员国，以及澳大利亚、中国、印度、日本、纽西兰、韩国、俄罗斯和美国。这18个国家的防长自2010年至今共四次聚首，上一次是在去年10月。

在国际贸易方面， 莫盖里尼则指出，欧盟与新加坡、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国等国签署的的双边自由贸易协定，将为日后制定区域对区域自贸协定，提供垫脚石。

她强调，如果欧盟与亚细安联手，将可为全球贸易制定新标准，也为各自区域带来更多经济增长，积极地改变国民的日常生活。

至于磋商中的亚细安—欧盟全面航空运输协定，莫盖里尼指出，该协定将为两个区域创造就业机会、降低飞行成本和提高安全标准，欧盟和亚细安因此都希望在今年底之前达成初步协议。

我国也在今早的会议上正式从泰国手中，接过亚细安—欧盟对话伙伴关系协调国的角色。

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