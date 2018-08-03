吉宝捐献1000万元给工艺教育局

吉宝企业捐赠1000万元给工艺教育局，帮助低收入家庭的学生。加上政府以1对1.5的方式资助，工教局将获得2500万元。

这笔捐赠将用来设立吉宝爱心慈善基金奖学金，以及吉宝优异奖，帮助来自低收入家庭的学生。每年将有最多3名工教院学生获颁奖学金，奖学金价值9600元。至于吉宝优异奖，每个学期将颁发给最多72名学生，优异奖价值3000元。得奖者无须履行最低服务期。

吉宝企业主席李文献医生今晚在吉宝50周年庆晚宴上，在嘉宾李显龙总理的见证下，把支票递交给工教局主席陈明海。

李文献指出，公司相信要投入资源来提升人们的教育机会，协助我国年轻人发挥潜能，为新加坡的未来做出贡献。

总理李显龙在致词时肯定吉宝对培训与教育的支持，以及对我国经济所做的贡献。他指出，吉宝从一家修船厂发展为今日的集团。企业顺应世界的改变开拓新的市场与技术。它近年也面对吸引年轻国人加入岸外与海事业的挑战。作为一家从本土发展的企业，它须更努力地确保以新加坡人为核心的队伍。

配合50周年庆，吉宝今晚也推出纪念书，由《海峡时报》财经主任李淑娴撰写。此外，公司也为企业在本地与海外的2万多名员工提供一笔200元”红包”，感谢他们的付出。

超过600名嘉宾出席在香格里拉大酒店举行的晚宴。

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