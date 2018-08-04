贸易保护主义抬头 “亚细安加三”须加强经济联系 尽快落实RCEP

地缘政治格局发生变化、自由贸易也面对逆风，我国外长维文医生强调，由亚细安与中国、日本和韩国组成的“亚细安加三”巩固经济联系，落实区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等关键举措，及拓展合作至新领域，已变得更为重要。

第51届亚细安外交部长会议及系列会议今天迈入最后一天，今早举行第19届“亚细安加三”外长会议。

新加坡今年担任亚细安轮值主席国，维文致开场白时说，过去20年来， “亚细安加三” 不断发展壮大，共同经历了国际金融危机与2003年的沙斯危机等风暴。

“ 但在应对危机之外，我们也能够在各个领域催生互惠互利的合作，包括旅游、金融、食品安全和医疗保健。”

维文透露，去年，亚细安与这三个国家的商品贸易总额达到8073亿美元（11029亿新元），占亚细安商品贸易总额的约32％。

迈入下一个10年， “亚细安加三”在面对新挑战的同时，也将迎来新机遇。维文说：“我们都知道，地缘政治格局正在发生变化，自由贸易也面对逆风。与此同时，数码革命也为我们提供许多方式，来重新构想生活和改变人民的工作。”

“因此我认为，‘亚细安加三’巩固经济联系，落实一些关键举措，如区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），以及将合作扩展至新领域，包括电子商务和智能城市，已变得更为重要。”

中国国务委员兼外交部长王毅则说：“在贸易保护主义抬头，多边贸易体制受到挑战的情况之下，10+3的合作显示出地区国家推动贸易自由化的强烈愿望，和维护多边主义的坚定的决心。”

韩国外长康京和与日本外长河野太郎也双双重申，“亚细安加三”在促进区域合作取得了显著进展，应继续推进，包括尽快落实RCEP。

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