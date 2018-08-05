英兰妮：解决社会不平等 须探讨如何建立社区支援网络

要解决社会不平等现象，除了由政府提供经济援助，社区也须扮演一定的角色。总理公署部长、财政部兼教育部第二部长英兰妮说，应认真探讨如何通过社区支援网络和志愿服务来解决不同的社会需求。

她今早走访三巴旺集选区的兀兰分区时，提出这一点。英兰妮说，她在与居民进行小组对话时结识了一名前毒贩，他当年走私毒品，仅差两克就被判处死刑。

逃过鬼门关后，男子决定痛改前非，在监狱里完成了O水准和A水准考试，如今在理工学院修读工程系。

英兰妮说：“我问他，当初是什么因素让他陷入那个境地。他回答，实际上，是因为家庭背景复杂、在学校表现不佳，最终辍学并结交了损友。”

英兰妮因此进一步探问，当局为身处类似处境的人士制定协助政策时，应采取怎样的途经。

“他的见解非常具启发性，即当一个人身处不健全的家庭时，经济支持虽重要但不是关键。关键是他所能获得的精神支持，及社区所能提供的全面支持。要做到这一点，你需要建立一种信任关系。”

英兰妮说，唯有建立了信任关系，有需要的家庭才可敞开心扉，相关人员或义工也才能慢慢向他们介绍对他们有帮助的计划。

“因此，要制定政策来解决社会不平等现象，或协助收入最低的20％国人及误入歧途者，就必须探讨如何建立支援网络和加强这些网络。

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