上半年工作场所致命意外略增

今年上半年的工作场所致命意外达20起，比去年同时期略增一起，主要发生在建筑业、制造业和商业潜水。

不过，发生在建筑业的致命意外过去五年已经有所减少，从2013年的43起降低至2017年的12起。外籍工人平均在这些意外中占了88%，高于他们占建筑业劳动力的75%比例。

为了避免业者出现自满情况，以及防止本地和外籍工人伤亡事件的发生，人力部已经加强在建筑工地的执法行动，预计在今年底之前巡查七成仍在施工的建筑工地。

人力部政务部长扎吉哈是在今天下午在国会中，答复两位工运议员杨益财（丹戎巴葛集选区）以及朱倍庆（淡滨尼集选区）询问时透露以上消息。

扎吉哈说，不规范的工作方式是导致工作场所致命意外的主要原因，人力部接下来计划和发生这些意外的公司密切合作，提升这些意外防范意识。

他透露，除了与相关的工业协会如新加坡承包商协会以及商业潜水协会合作之外，人力部也会定期发出警讯，分享近期意外中总结出来的学习要点。

扎吉哈也指出，人力部已经召集工作场所安全与卫生劳资政工作委员会（WSH2028），就继续提升工作场所安全与卫生提出建议，初步建议将在本月较迟时候举行的新加坡工作场所安全与卫生大会上公布。

国庆促销配套