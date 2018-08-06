【士兵军训身亡案】军训违反安全守则 长官案发前晚未获授权实施体罚

（早报讯）第一精卫营士兵李函轩中暑身亡案件调查显示，李函轩所属单位在事发前一天的一项体能训练违反《安全训练守则》，士兵在事发前一晚也没有获取足够睡眠。

国防部长黄永宏医生今天在国会就李函轩军训身亡一案发表部长声明，透露独立调查委员会的调查结果。

案情显示，李函轩所属的支援连在4月17日，也就是案发前一天，进行两项体能训练。第一项于清晨6时30分进行的战斗循环训练，符合安全训练条例和守则。

不过当天下午3时30分进行的心血管机能训练中，长官以提升部队凝聚力和加强士兵体能为由，要求支援连全员按同样速度跑步，而不是根据跑步能力分组训练。

需在跑道完成的六圈里，李函轩首三圈以每圈比原定要求快10秒的速度完成，过后才获准根据自己的速度完成剩余距离。

此外，士兵在在完成一圈后只获得一分钟休息时间，比教程中列下的休息时间少了45秒。

李函轩所属的侦察排当晚也受到体罚，包括俯卧撑、卷腹、匍匐前进等，长官也往士兵身上泼水。整个过程持续约35分钟，士兵在洗刷后，晚上10时45分就寝。

非正式体罚导致士兵只获取6小时15分钟的睡眠。黄永宏说：“睡眠不足可能是李函轩一等中士参与（18日）快步行军前身体疲惫的因素之一。”

黄永宏也说，相关长官在实施惩罚前没有征询上级同意，事后也没有通知上级。他指出，虽然查案过程中大多士兵都认为长官是提出高要求的好长官，但长官们是在未获授权的情况下实施体罚。

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