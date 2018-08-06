黄永宏：延误送医导致李函轩伤情升级

（早报讯）李函轩一等中士的初期中暑症状被错误判断为身体疲劳，相关人员在现场所给予的救援措施不足够，送他到医疗中心就医的时间也有所延误。

国防部长黄永宏医生今午在国会说明独立调查委员会的初步调查结果。他说，委员会认为，第一精卫营士兵李函轩出现热损伤症状时，没有及时被正确诊断，使情况升级为严重中暑。

“全身的降温措施应该在症状显现时或在30分钟内就实施……延误将他送医的原因在于处理事故的人员错误判断他的症状为疲劳。”

黄永宏补充说：“现场有数人建议立即将李函轩送医，但并没有获得听取。”

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