议员穆仁理提出休会动议 关注因重型车辆机械故障而引发的严重车祸

武吉巴督区议员穆仁理今天在国会上提出休会动议，建议当重型车辆因机械故障而引发严重车祸，并且这类故障原可通过适当维修避免时，政府应该向车主和经营者追究责任。

他举去年3月发生在克兰芝快速公路（KJE）的致命意外为例。一辆重型拖车的轮胎当时在行驶中脱落，并飞过中央分堤，击中对面车道的57岁电单车司机斯拉末（Slemat Rakisan），导致他当场身亡。

穆仁理透露，他与斯拉末曾是一同在裕廊服务的社区领袖，这场车祸的随机性至今仍“令人不安”。

穆仁理也指出，重型车辆的机械故障经常引发可导致严重伤亡的意外，但这类事故经常被视为不幸事件，当局在追究刑事责任上能做的有限。

常见的机械故障包括，刹车器故障、方向盘系统失灵、前灯或尾灯故障，以及车轮问题，如磨损的轮胎和拧得太紧的车轮螺栓。

穆仁理说，对于引发这类致命车祸的重型车辆车主和经营者追究责任，会对那些吝于对重型车辆进行适当维修的个人和企业起到阻遏作用，减少这类致命意外的发生。

对此，交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生在回应时说，我国已有一套全面的车辆检查和维修框架，和确保车主为车辆安全负起责任的法律。

例如，个人或机构若因行为疏忽导致他人死亡，可在刑事法典下被控，这包括那些疏于为车辆进行维修，从而直接导致致命事故的人士。他们一旦被定罪，可被判监禁长达两年，或罚款，或两者兼施。

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