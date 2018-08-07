3200名学前教育孩童欢庆第53届国庆

3200名两岁至六岁的孩童今早齐聚在国家体育场，欢唱国庆歌曲庆祝国庆日。

这些孩子是来自全岛50所幼儿园与幼稚园，他们在老师和家长的带领下来到国家体育场，参加今年“动起来！新加坡”（GetActive! Singapore）的最后一场活动。大家一起唱国庆歌曲，祝贺新加坡生日快乐，并参与各种趣味游戏。

为期11天的“动起来！新加坡”活动正式落下帷幕，今年共举办了超过300项体育活动，吸引超过80万人参与，一起通过运动的方式庆祝我国第53届国庆日。

今年“动起来！新加坡”不忘社会关怀，通过与关爱新加坡行动合作，今年的“动起来！支助计划”（Active Enabler Programme）当中近九成活动都旨在启发国人对身边的人付出关怀。

其中一个活动是由裕廊花园B分区居委会青年会举办的义跑活动OneRun，参加者在裕华园跑一圈，便会有赞助商捐出一样家庭物资如白米、食油或面食等，资助需要帮助的弱势家庭。

负责筹办此活动的青年会主席李家乐（24岁）说：“这次活动共有超过6500人参加，筹到8000份物资，我们对这成果感到很惊讶，因为这是我们第一次举办这么大型的运动活动，工作人员都是义工，真的很不容易。”

国庆促销配套