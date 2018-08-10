警方提醒公众提防网上售票诈骗活动

警方今早（10日）发文告说，今年下半年将有好几场演唱会在本地举行，借此提醒公众提防网上售票诈骗活动。

警方去年接获至少120起报案，指不法之徒在网上谎称出售演唱会门票，但受害人在付款后，没有收到门票，或收到假门票。

警方劝请公众采取措施以防受骗，包括只向授权代理商购票、避免预先付款、选择通过只在商品交付后，才把款项交给卖方的网购平台付款；或安排同卖方会面，以确认门票的真伪才付款。

公众可以拨打热线1800-722-6688或上网www.scamalert.sg，查询防范诈骗的方法。

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