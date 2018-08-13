掌握地铁运作第一手信息　SMRT新总裁弃车改搭地铁

本月正式走马上任的SMRT新总裁梁建鸿，为了新工作而搬家，以便可以搭乘地铁去上班，好掌握地铁运作的第一手信息，他也因此决定放弃拥车。

梁建鸿（54岁）今早到碧山车厂视察即将从下月起陆续投入服务的南北与东西线新列车，并首次接受媒体访问。

他受访时透露，他在接下SMRT新总裁的任务后，决定搬到顺福一带，新家除了靠近碧山地铁车厂，也方便他直接搭地铁上班。

此外，也因为这份新工作，他决定不买新车。他透露，自己之前在国防部担任常任秘书（国防发展）时，由于有公司车接送，因此他在好几个月前就已卖掉车。

他说：“当我决定接下这份工作时，我原本有想过再买车，但后来改变主意，决定以地铁代步。”

“我决定不买新车，因为搭地铁对我来说会比较有用，以更加了解地铁的问题，而且也可以乘搭我们公司的资产包括德士和巴士等。我也可以边搭车边工作。”

梁建鸿是SMRT委任的第四个有武装部队背景的总裁，他在本月1日正式卸下公务员职务，接替郭木财掌管SMRT。

他今早受访时强调，眼前的当务之急是要确保SMRT秉持作为地铁公司的核心理念，专注于提供安全、可靠及可持续的列车服务。

“再来，也要确保我们的人员有能力做好工作，我们的员工致力于提供服务，我们要确保他们有好的环境做好工作。”

基础建设统筹部长兼交通部长许文远、 陆路交通管理局副局长蔡崇庆，以及 SMRT主席佘文民等高层今早也出席了活动，显示他们对新总裁的支持。

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