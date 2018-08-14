王乙康吁本地大学 展开与我国相关研究

新加坡作为一个对外开放的小国，往往得面对预示着全球性挑战的问题，所实行的应对方案因此颇具开拓性，是全世界乐意借鉴的可贵经验。

教育部长王乙康今晚在年度“新加坡学术和研究人才发展计划”（Singapore Teaching and Academic Research Talent，简称START）奖学金颁奖礼致辞时，呼吁本地学术界持续发展对新加坡有价值的研究，并强调其重要性。

他也宣布推出新奖学金“社会科学与人文研究”（Social Science and Humanities Research，SSHR）计划，协助相关领域的人才精进研究专长，同时强化该领域的学术生态环境。

随着世界日益全球化，加上科技的迅速转变，王乙康指出，整体社会比以往复杂并存在更多不确定性。他说，在这个背景下，大学作为教育与知识的领跑者，针对新问题找出解决方案的角色也日益重要。

王乙康认为，大学研究项目要更具影响力，主题首先须与新加坡息息相关。“我当然不是要研究员持狭隘视角，只专注探讨如何解决新加坡的独特问题，这么做对不起各所大学享有的国际声誉……但我国的研究领域须清楚了解，全世界对新加坡如何应对新时代的挑战充满好奇。”

“专注为我国长期挑战寻找应对方案的研究项目，或以这座城市为实验室的项目，将可能影响区域或全世界。这也就是为什么，中国过去几十年来致力于改革开放及改造社会，选择以新加坡做为参考对象。”

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