两款瘦身产品含违禁成分

新加坡卫生科学局发现，网上售卖的两款瘦身产品Sparkle Twins以及Body Slim Herbal含有可能会导致严重健康问题的违禁成分西布曲明（Sibutramine），因此劝请公众不要购买和使用这两款在多个网上平台销售的产品。

根据当局的文告，西布曲明会提高心脏病发作及中风风险，因此自2010年起，含有西布曲明的产品已经禁止在本地销售。不过，上述两款瘦身产品的成分列表中并没有列出西布曲明。

卫生科学局吁请公众立即停止服用这两款瘦身产品，若身体不适或对个人健康有所担忧，应马上求医。

当局在文告中谕令商家立即停止售卖上述两款瘦身产品，否则将面对监禁不超过3年，或罚款不超过10万元，或两者兼施。

当局也提醒公众，遇到声称能快速瘦身，或强调是“100%安全”或“无副作用”的产品，也要提高警惕；网络上的用户反馈也有可能不是真实的，因此不要轻易相信网上对产品的推荐文字。

公众若有任何有关违禁药品的信息，可拨电6866-3485或电邮hsa_is@hsa.gov.sg，向卫生科学局举报；当局也制作了一个短片，宣传在网上购买保健品可能遇到的风险，链接为https://youtu.be/dmjl_bSqJgA

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