新计划助本地食品业者开拓本地市场

有兴趣深耕本地市场的本地食品业者今后有机会参与一项新计划，不仅能让新推出的产品在指定职总平价超市上架三个月，还能参与培训课程学习如何进行更有效的产品行销。

上述名为“YumSing！”的食品零售业培育计划由新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）、职总平价和南洋理工学院联手推出。贸工部长陈振声今天受邀出席计划推介礼。

计划旨在提供本地食品公司一个更系统化的平台，加速产品进军本地市场的过程，在本地建立品牌。

获选的三组本地食品业者将分三轮参与上述计划。

职总平价总裁谢健平在致辞时透露，获选成为首批受惠业者的是协业食品制造私人有限公司、陈新记食品（私人）有限公司、PS食品与饮料私人有限公司、薄饼先生、FG Food Industries 和Four Seasons Durian。

包括上述六家公司在内，已有四五十家本地企业表达加入上述计划的意愿。参与企业必须是本地企业，而且所推出的必须是尚未面世的新产品。

上述六家公司的12个新产品上个月起已在武吉知马大厦、鲤河大厦、JEM、新邮中心、太阳广场（Sun Plaza）和淡滨尼广场的职总旗下超市及线上购得。

南洋理工学院的商业管理学院也特别推出了三个月课程，教导他们如何制定更好的行销企划和市场战略等。

“YumSing!”计划为推动食品制造业产业转型蓝图推出的计划之一。

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