社保援助计划去年为约65万国人提供1亿5400万元津贴

（早报讯）政府去年通过社保援助计划为约65万名国人提供1亿5400万元的津贴，比2012年推出计划时所提供的津贴总额足足多出超过九倍。

卫生部今午发文告说，目前共有约130万名国人持有社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS）卡，拥有CHAS蓝卡和橙卡的人数已自2012年起翻了约四倍。

李显龙总理在上个星期天的国庆群众大会上宣布，将把目前只涵盖中等和低收入国人的CHAS，扩大至涵盖所有患慢性疾病的国人。

去年共有约18万1000名持有CHAS卡的病人，因各种慢性疾病求医受惠。他们前往CHAS诊所求医的次数达约68万8000次，比2016年的67万5000次稍多。

卫生部说，有关CHAS改进计划以及立国一代配套的详情将在明年公布。

李总理在国庆群众大会上也宣布，50万名在上世纪50年代出生的国人，将受惠于新的“立国一代”配套（Merdeka Generation Package）。他们到诊所时可享有门诊津贴，也会定期得到保健储蓄填补额和终身健保的保费津贴等。

社保援助计划涵盖的慢性疾病

●焦虑症

●哮喘

●良性前列腺增生症

●躁郁症

●慢性阻塞性肺病

●失智症

●糖尿病

●癫痫症

●高血压

●缺血性心脏病

●血脂异常（高胆固醇）

●重郁症

●肾炎

●骨关节炎

●骨质疏松症

●帕金森氏症

●前期糖尿病

●牛皮癣

●风湿性关节炎

●精神分裂症

●中风

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