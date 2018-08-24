王乙康：政府要为创新预留容错空间

新加坡教育部长王乙康今天在第六届中新知识论坛上表示，以中新广州知识城为代表的新粤合作可以聚焦在创新和改革，尽管企业要担负起创新的主要责任，但是政府要发挥一定的引导作用，并容许为创新预留一定的容错空间。以下为王乙康在论坛开幕式致词的发言。

今天上午，我很高兴能迎来马兴瑞省长、在新加坡共同主持第九届新加坡-广东合作理事会年度会议，推动新加坡与广东省的深度合作。这次的会议 特别讨论到了 两地重点合作项目 – “中新广州知识城”的发展情况以及它作为未来中新合作的重要战略平台。

上午我们刚开完理事会会议，下午我们就来到“中新知识论坛”，和中新两地的专家朋友 一同探讨中新合作的热点话题，集思广益。

我记得去年说过，希望 “中新知识论坛”，作为新粤合作高端战略对话峰会这一定位，进一步发挥知识城在中新两地的影响力、突出知识城在中新软件合作的代表性。我很高兴看到今年 “中新知识论坛” 在新加坡举办，这体现了知识城团队的用心和双方对论坛的支持与重视。

中国改革开放四十年，取得了令世人瞩目的成就，作为全球第二大经济体，中国坚持全面开放的发展战略，对区域及全球投资者来说是件好事。

但当今，贸易保护主义抬头，英国脱欧、世界经济放缓，给全球带来许多不稳定因素。大环境虽然不理想，新加坡 将继续 致力于 保持一个自由、开放的 多边贸易体系。 我们愿意与任何国家发展互惠贸易，在经济发展上互相合作。我们也积极的打遭一个更营商亲商的环境，欢迎海内外的企业增加投资,也为他们提供最便利和最好的服务。

广东省是我们的好伙伴，我们非常欢迎广东的企业到新加坡投资，也非常鼓励新加坡企业到广东发展。双方坚持开放的原则，是两国两地合作的基础。

在新时代的背景下，除了贸易和投资， 我们也需要大胆鼓励创新和改造。所以今年的论坛围绕两个大主题展开： “开放“和“创新”，我觉得非常合乎时宜。这是当前中新两国都在努力的重要方向。

全球化趋势，互联网时代、数字化经济给二十一世纪的我们带来了不寻常的挑战。如何才能主动应对，化挑战为机遇，关键在于实现创新和推动知识型经济的发展。

大多数的创新项目将来自企业，但政府应发挥重要的引领作用，需要在知识产权保护、技术研发、为受影响的劳动者提供再培训，安抚群众等方面不遗余力。更重要的是，在创新的旅途中，我们需具备恰当的冒险精神。创新，往往需要经过无数次的失败才能实现。可以说，没有失败，就没有创新，创新的人才和项目也将随之而去。政府也应该从政策和环境的角度为创新预留一定的容错空间，这样才能免去企业在创新时的后顾之忧，充分调动社会大众创新的积极性。

我相信，对于探索创新道路，是世界各国在新时代面临的共同问题，也是新加坡与中国，新加坡与广东需要共同应对的挑战。新加坡愿与中国，与广东一道，互学互鉴，共同进步与发展。身为新加坡教育部长，我尤其希望广东省和新加坡之间可以进一步加强人才培养方面的合作。在高等教育， 基础教育, 或在劳动队伍的交流与培训方面，两地都有合作的空间。

就在上周，由广东省委组织部，新加坡外交部和李光耀公共政策学院合作统筹，为期两个月的第五期广东省干部考察培训项目圆满落幕。这次的培训，通过了新加坡教育部， 李光耀公共政策学院和广东省政府的仔细检讨，把课程重新打造，使课程更合乎时宜，以时俱进。

下周，约40名新加坡高级公务员将到访深圳，就经济转型发展，新思维，创新产业合作潜能等课题进行交流。我们更应该把握时机，加强合作，鼓励承办更多此类项目，深化彼此间的互信及了解。

我也注意到过去这些年，中新广州知识城已经接待了近千人次来自新加坡和中国各地区的师学团。知识城与南洋理工大学共同发起的 “软件转移卓越中心” 就是一个很好的培训交流载体。我了解到今天的在座嘉宾，有好一些人都曾是这个中心的学员。如果两地继续通力合作，我们可以加大彼此间的人文与教育交流，把知识城打造成两地教育合作的示范区。

为促进新粤之间深入的交流与合作，今年, 我们制定了《新加坡-广东 2018-2022 年合作 五年规划》，为新粤双方未来 5 年合作提供战略性的规划意见。5年规划目标将分阶段性完成。我们将重点 放在（1）人才交流与培养；（2）研发、生物医药/医疗科技 和 智能交通等 方面 的 科技合作 项目；以及（3）知识产权保护和商用化。理事会将以《五年规划》为指导，继续推动双边合作。

最后，希望 “中新知识论坛”继续做强做大，发挥更大的影响力！预祝今年的“中新知识论坛”圆满成功！

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