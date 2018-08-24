马兴瑞：携手共创粤新合作的美好未来

广东省长马兴瑞今天下午在2018中新知识论坛致辞时表示，广东省政府将着力把中新广州知识城打造成创新高地。"我们希望以(广州)知识城升级为国家级双边合作项目为契机，与新方共同努力，将其打造成为知识经济发展的新高地和中新两国创新合作的新标杆。"

他指出，一个更加开放、更具活力的广东，将为粤新双方深化合作带来新的广阔商机。广东市场需求潜力巨大。常住人口约1亿1000万，每年社会消费品零售总额超过5000亿美元，预计到2020年全省货物进口总额将超过3600亿美元，对世界各地的高新技术产品、工业原材料、优质消费品等产生海量需求。广东拥有中国三大航空枢纽之一的广州新白云国际机场，和近300个万吨级以上码头泊位，开通国际空中客运航线80多条、国际海运航线340多条，是辐射东南亚地区以及中国华南地区的重要枢纽。广东创新经济活跃。全省在研发方面投入占生产总值比重达2.65%，区域创新综合能力排名位居中国第一，在新能源、新材料、新技术等领域培育形成了无人机、智能机器人、新型显示等一批新兴产业。

马兴瑞认为，新加坡是亚洲重要的金融、服务和航运中心，是世界电子产品重要制造中心和第三大炼油中心。新加坡是广东最重要的经贸合作伙伴之一，双方合作潜力巨大、前景广阔。"我们热切期盼与新加坡朋友们一道，认真落实两国领导人达成的重要共识，进一步扩大双向贸易和投资合作，携手共创粤新合作的美好未来。"

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