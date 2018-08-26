超过2000间榜鹅坊区组屋单位即将供选购

建屋发展局将在本周组屋销售活动中推出榜鹅坊区首两个预购组屋项目的2112间单位供申购。这些单位预计与毗邻的榜鹅海岸地铁站一样，分别在2023年竣工和启用。

除了上述即将推出的单位，建屋局自2010年起已陆续推出榜鹅市镇内的“水道东区与水道西区”（Waterway East and Waterway West District）、马蒂尔达区（Matilda District）和北岸区（Northshore District）共2万5700个单位供选购，大部分项目选购率几乎达100%。

建屋局发布文告指出，榜鹅市镇被规划为11区，其中七个为濒水区。榜鹅坊区（Punggol Point District）和上述三区都是市镇内的濒水区。

该局此次延续榜鹅各区都充满着的绿意，再结合榜鹅过去的畜牧历史，将榜鹅坊区打造成“绿色历史文化区”，在被怀旧氛围和悠悠绿意环绕的同时带出此区的历史特色。

本周将推出的榜鹅坊区Punggol Point Woods预购组屋项目共有940间单位供申购。该项目比邻原是旧榜鹅路的历史文化走道，从组屋二楼的社区客厅(community living room）就可欣赏走道风景。

同为榜鹅坊区预购组屋项目的Punggol Point Cove则会沿着榜鹅坊区东岸建造，以具层次感的梯田式建筑风格带给1172间单位住户最怡人的海景，仿佛慢慢步向海滨步道。

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