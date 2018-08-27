南大未来五年投入更多资源 吸引研究与教学专才

南洋理工大学在未来五年将投入更多资源吸引杰出的研究与教学专才，目标是招募600多名教员和研究专才，扩大人才库，提升大学的教研水平。

南大校长苏雷什教授今天在校内全体会议向教职员分享推动大学发展的新计划，其中包括吸引教员与博士后研究员等。

根据南大发出的文告，它在未来五年会招募约300名教员，以及设立最多达100个新的教授席位。此外，南大也招聘“博士后研究员”，提供资助支持研究项目。

此外，大学也会添新的学术楼，耗资1亿8000万元建造的学术楼将是南洋商学院的新址，其他学院也能使用这座学术楼进行活动。南大形容，这座六层楼高学术楼将是亚洲最大规模的木制建筑，它采用层压胶合实木（Mass Engineered Timber）技术建造，强调具环境可持续性的设计。学术楼预计2021年完工。

为促进南大各学院的跨学科协作，苏雷什也宣布投入1000万元成立ACE计划，支持教职员发起创新的跨学院研究项目，为新兴领域的研究项目提供资助。

此外，配合大学提倡绿色工作与节能的目标，南大从10月起在校园的餐饮、零售场所以及各活动将不提供塑料袋，需要塑料袋者须付费，而所收集的塑料袋费将归入南大的援助基金，用来支助有经济需要的学生。

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