新感应系统投入测试 监测地铁车门潜在故障

在五分钟以内地铁列车服务延误事故当中，超过半数是由于车门出现故障，地铁营运业者SMRT和南洋理工大学合作研发新方案，通过感应器监测列车车门的操作，在发生故障前先让工程团队进行维修。

装置在列车的感应系统会监测气动车门的气压、开关速度，以及电压。若发现异样，感应器会自动通知工程团队及早进行维修，进而避免列车服务延误，提升地铁可靠度。

这个车门感应系统是SMRT与南大合作设立的智能城市铁轨企业研究室现有13个科研项目的其中一项，并已从今年6月起在运行于地铁南北和东西线的一列列车的一道车门上进行测试，接下来将在该列车的其余47道门装置并试验。

若试验成功，车门感应系统将分阶段在其他地铁线陆续推出。

耗资6000万元的SMRT—南大智能城市铁轨企业研究室是在新加坡国立研究基金会（National Research Foundation，简称NRF）的“大学—企业合作研究室计划”（Corporate Laboratory@University）下于2016年5月设立，也是首个着重于地铁领域的企业研究室。

担任NRF主席的财政部长王瑞杰今早为该研究室主持开幕仪式。

上述研究室正在研发的另外三个方案也将从明年起投入测试，包括使用射频技术的实时监测系统，以更快及准确探测轨道和供电轨可能出现的问题，在故障发生前就对症下药。

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