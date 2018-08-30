AI.SG推出二计划　助国人掌握人工智能技术

不论是想学习人工智能的基本技术，或是掌握相关的专业技能，国人在不久后将能通过两项全国计划，参加符合各自需求的课程及工作坊。

配合成立一周年，新加坡全国人工智能核心（AI.SG）将推出“AI for Everyone”（A14E）和“AI for Industry”（AI4I）两项新全国计划，旨在协助各行各业国人具备一定的人工智能技术。

通讯及新闻部长易华仁今早出席AI.SG成立一周年的活动，并在致辞时作出以上宣布。

为一般公众而设的AI4E计划由资讯通信媒体发展局和科技公司微软（Microsoft）赞助，旨在让年龄13岁及以上的公众接触基本的人工智能技术、产品与服务，从而了解人工智能可如何改善日常生活或工作等。

在AI4E计划下，AI.SG将从本月底开始，为公众提供免费三个小时的工作坊。AI.SG也计划为学校、理工学院及工艺教育学院学生开办类似的工作坊。该计划预计在接下来三年吸引1万人参与。

另一AI4I计划旨在帮助工程师、软件开发员、经理及执行员等专业人士加强编码能力，以便在开发新应用时能采用数据科学、机器学习及人工智能等技术。

AI4I计划下的课程为期三个月，费用达500元，符合标准的参与者可通过资媒局的加快培训专才计划获得资助。

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