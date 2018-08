从2023年开始,律政部会对律师专业培训制度进行“显著调整”。届时律师专业考试水平将提高,专业考试和培训合约机制会“分道扬镳”,律师培训期也从现有的半年延长至一年。

大法官梅达顺今天为新晋律师主持集体宣誓仪式时,透露上述改革。

目前法律毕业生必须先完成称为“Part B”的专业考试,为期半年,再到律师事务所接受半年培训,之后才能取得律师资格(called to the bar)并成为执业律师。

自2023年起,毕业生通过为期半年的较严苛专业考试后就能先获得律师资格。若他们之后打算执业,才需要完成一年的培训。

大法官梅达顺两年前宣布成立律师专业培训委员会(Committee for the Professional Training of Lawyers)。以高庭法官罗赐安为首的14人委员会今年3月完成了报告,律政部原则上接受了委员会提出的建议。

了解订户特惠