18人因诈骗和商业罪案 协助警方调查

13名男子及5名女子涉嫌超过10万元的诈骗与商业罪案，目前正在协助警方调查。

警方今晚发文告说，宏茂桥警署于8月28日至29日，连续两天采取取缔行动。18名年龄介于17岁至67岁的涉案男女，相信参与了72起诈骗案与商业罪案，导致受害者损失超过10万3180元，包括在盛港、后港和义顺被举报的电子交易及贷款诈骗案。

根据《刑事法典》，任何人一旦欺骗罪名成立，可被判最高10年监禁，也可能被罚款。

警方也提醒公众，为避免成为网上购物受骗者，应采取以下防范措施：

一、勿将密码、银行账号、一次性密码（OTP）或短信验证码告诉任何人；

二、切记对方是陌生人，进行交易前，应了解相关网站如何保护你的利益，或协助解决纠纷；

三、向获授权的经销商购物。若需支付预付款，使用只在货到后才付款给卖家的购物平台进行交易；

四、切记，虽然对方可能提供身份证或驾照来博取你的信任，但这些证件不一定属于在网上与你交易的人。

警方也强调，为了避免成为共犯，个人的银行账户或手机线应拒绝他人使用，因为一旦个人的账号存在非法交易，就会被追究责任。

公众可上scamalert.sg网站或拨电反诈骗热线1800-722-6688获取更多诈骗案的信息，也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供相关线索。

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