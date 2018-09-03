今年公交车资可允许调高最多4.3％

（早报讯）公共交通理事会宣布启动新一轮的车资检讨工作，根据新的车资方程式所计算出的车资调整顶限，再扣除去年留下来的3.2％车资减幅，今年的公交车资最多可允许调高4.3％。

公交理事会今午发文告说，2018年的常年车资检讨工作已经启动，公交业者可在10月1日前提交车资调整申请供理事会考虑。

这将是公交理事会第一次采用修订后的方程式检讨车资。为更好地反映营运成本的变化，理事会早前宣布在新车资方程式里加入“公交网容量因素”（Network Capacity Factor），今后五年在计算常年车资调整顶限时，将把公交承载量和乘客使用量考虑在内。

根据新方程式，今年的车资调整顶限为7.5％，扣除去年还未用到的3.2％车资减幅，车资最多可允许调高4.3％。

公交理事会指出，过去三年车资已一共连续调低了8.3％，这主要是因为能源价格持续呈双位数的减幅。

但去年，能源价格比前一年回升了26.2％，加上车资方程式内的其他宏观经济价格指数也上升，包括工资变动指数上升3％，核心通胀率指数起1.5％，反映供需的“公交网容量因素”则为3％，这些因素都推高了业者今年最多可允许调整的幅度。

理事会将在今年最后一季公布车资检讨结果。“公交理事会将继续确保公交车资是乘客负担得起的，也确保公交系统在经济上是可持续的。”

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