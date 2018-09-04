11月开放申购　 登加1500新单位毗邻“田园农道”

在门外采收蔬果后，直接带回家里享用，这样的甘榜生活未来或许不再只是想象。登加新镇第一批组屋于11月开放申购，1500个新单位将毗邻一条“田园农道”，其中有2000平方米的空间，供居民种植花果蔬菜，他们日后不仅能在自家餐桌享用到亲手栽种的农产品，还可在农道旁的零售街举办农夫市场。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今早在建屋发展局的专业交流和知识分享研讨会上提及这项发展计划。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财，今早在建屋发展局的专业交流和知识分享研讨会上提及这项发展计划。（王彦燕摄）

位于西部的登加新镇占地700公顷，是建屋局继榜鹅之后，时隔约20年再度开发的新镇。它由克兰芝高速公路、泛岛高速公路、武吉巴督路和碧兰路（Brickland Road）环绕，计划建造约4万2000个住宅单位。

作为本地首个森林镇，登加新镇将有五个绿意盎然且风格各异的住宅区，首批推出的1500个单位就位于“田园区”内，靠近武吉巴督路旁。

田园区占地90公顷，约等于比达达利的大小，其设计概念来自上世纪50年代散落在登加一带的村庄、农场和果园，因此主要特色为贯穿其中的田园农道。

田园农道宽约40米、长约700米，其中2000平方米的空间将保留作为社区花园。此外，田园农道的其中一侧也将设有邻里购物中心和零售街，以满足居民的日常需求和举行农夫市场。邻里购物中心也将毗邻裕廊区域线的地铁站，方便居民出行。