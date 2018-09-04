张志贤：亚细安要团结应对非传统和跨国挑战

（早报讯）本区域正面对恐怖主义、网络袭击和气候变化等非传统跨国界挑战，副总理兼国家安全统筹部长张志贤指出，亚细安必须保持团结，坚持自由开放贸易体系，成员国也要支持以亚细安为中心的区域合作架构。

他今早在第39届亚细安议会大会（ASEAN Inter-Parliamentary Assembly，简称AIPA）开幕式致辞时指出，亚细安成员国在过去51年来保持团结，促进和平与繁荣发展，建立了“亚细安核心”（ASEAN Centrality）架构。不过张志贤也强调，在多方威胁笼罩下，亚细安不能掉以轻心，视这份团结为理所当然。

他说：“过去的冲突都是国与国之间的战争。不过如今我们面对的是一个更复杂的环境，面对的是非传统和跨国安全挑战，这包括恐怖主义、暴力极端主义、网络罪案等。此外，保护主义、孤立主义、排外主义也对全球政治与经济秩序造成威胁。气候变化与可持续的全球增长是所有国家共同面对的全球挑战。数码革新持续席卷全球，迅速改变我们的生活、交流方式和经济模式。”

面对这些威胁，张志贤指出，亚细安应着重四方面的发展，这包括保持团结一致、坚持自由开放贸易、推动创新产业，以及提高环境保护意识，共同应对气候变化。他说，由10个亚细安国家议会成员组成的亚细安议会大会，应紧密合作交流，协助亚细安实现这四大目标。