华侨银行因内部系统故障

全岛华侨银行系统上周六失灵约三个小时，是软件故障和随后的人为疏忽导致的。

华侨银行总裁钱乃骥今晚在声明中说，“核心银行系统的备份零件”发生状况，造成客户交易数据不能顺利传送。这进而导致银行系统的存储满档，停止接受新的交易数据。

然而，由于人为疏忽，软件故障的信号未能被及时发现，因此没有立即抢修。华侨银行的提款机网络、网上银行服务、NETS和信用卡服务从晚上8时45分开始出现中断，直到晚上11时30分过后才逐步恢复正常。所有服务于午夜12时30分恢复。

钱乃骥说：“当我们重新启动系统以恢复服务时，我们确保所有客户和交易数据都获得保护。”

他向所有客户道歉时说，服务中断是“完全不可接受的”，银行已采取措施防止这类事故再次发生。

针对此次事故，新加坡金融管理局（MAS）回答媒体询问时说，该局重视各个银行的重要资讯科技系统的可靠性。银行必须符合系统可靠性和可修复性（recoverability）的严格要求。

金管局指出，这些重要的资讯科技系统必须定期测试，以确保它们能在任何服务中断发生的四个小时内恢复运作，以及在12个月内不能有超过四个小时的非预期停机时间。

金管局在故障发生当日接获华侨银行通报，指银行的网上汇款、自动提款机、电子转账和银行卡服务发生间歇性延误。

“金管局已指示华侨银行找出延误发生的根本原因，并提交一份详细的调查报告。金管局将密切留意银行的修正措施，并在必要时采取适当的监管行动”