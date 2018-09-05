鼓励绿化非住宅建筑 建设局推出超低能耗计划

建设局推出超低能耗（super low energy）计划，推动本地非住宅建筑化身超低能耗的绿色建筑，进一步提升我国的环境可持续性发展。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今早出席2018年新加坡绿色建筑周开幕仪式时，做出以上宣布。

所谓超低能耗建筑指的是非常节省能源的绿色建筑，根据2005年推出的建筑物准则，一座商业大楼每年的能源消耗介于每平方米240千瓦时（kwh）至250千瓦时，超低能耗建筑将会进一步节省至少60%的能源。

超低能耗计划涵盖两个主要项目，分别是超低能耗挑战（SLE Challenge）和超低能耗建筑技术蓝图（SLE Buildings Technology Roadmap）。

建设局正积极邀请各商业与政府机构参与超低能耗挑战，共同领头设立超低能耗建筑。目前已经有超过10个发展商和建筑业主承诺，将在未来五年内发展至少一个超低能耗项目。

其中包括国防科技局正与军队合作，要在克兰芝与实里达军营建设超低能耗设施。

吉宝湾大厦（Keppel Bay Tower）已获得建设局拨款128万元，将会在本月开始引入新绿化科技进行测试，预计在两年内便会化身成为我国现有商业高楼中第一个超低能耗大厦。

为了对自愿加入超低能耗行列的发展商和建筑业者表达认同，建设局也将会推出全新的超低能耗绿色建筑标志（BCA Green Mark for SLE）。