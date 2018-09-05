尚穆根新闻秘书：邀外国领袖干政即跨越红线

历史研究员覃炳鑫连同两人致函促请李显龙总理，要求总理调查马林百列集选区议员谢健平和内政部长兼律政部长尚穆根近来针对他们三人发表言论的“极度不负责任”行为。尚穆根的新闻秘书李进丰今晚回应说，该信是为了转移大家对写信者行为操守的注意力。

李进丰也说，尚穆根无意在这件事上与对方纠缠不休，并坚持他之前的看法。李进丰透露，李总理将覃炳鑫连同自由新闻工作者韩俐颖和公民社会运动人士范国瀚写的联名信，转交尚穆根。

李进丰在回应中说：“我们可以就与新加坡相关的事在新加坡展开激烈辩论。但当你邀请外国势力或外国领袖参与干预新加坡政治时，你就跨越了红线。”

《联合早报》早前报道，覃炳鑫、韩俐颖、社运人士范国瀚等人联袂到吉隆坡会见马来西亚首相马哈迪后，覃炳鑫上周四（8月30日）在面簿上公开他与马哈迪的会面照，同时说他吁请马哈迪带头在东南亚推进民主、人权、言论自由和信息自由。

研究网络假信息问题的国会特选委员会代主席谢健平之后贴文反驳覃炳鑫和在时评网站上留言的张素兰，好奇为何覃炳鑫会邀马哈迪“把民主带来新加坡”，并表示覃炳鑫很明显的是对新加坡不安好心。

尚穆根三天前（9月2日）也表示对覃炳鑫等人的言行感到难过和遗憾，并强调国人可持不同政治立场，但不能邀请外国人来干涉本国内政。

韩俐颖昨天在面簿上公开一封她与覃炳鑫和范国瀚向李总理发出，与上述事件相关的联合署名信函。

根据信函内容，三人认为，谢建平和尚穆根在没有足够证据或无法证实实情的情况下，对他们做出不实指控，是“极度不负责任”的行为。

李进丰说，韩俐颖、覃炳鑫和范国瀚自称爱国，但邀请任何外国领袖来干预我国政治并非爱国之举，尤其是新加坡寻求与这位外国领袖维持密切与友好关系，对方却宣称想把卖给新加坡的水价调涨超过十倍。