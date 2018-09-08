公众可以再挑战刑事法典第377A节条文是否违反宪法

内政部长兼律政部长尚穆根今午（8日）出席内政部慰劳社区义工的午宴时表示，公众可再次挑战我国刑事法典第377A节条文是否合乎宪法，而法院则有相应的条例和判例，去审理这些申请 。

根据我国刑事法典第377A节条文，男性同性性行为属犯罪行为，一旦罪名成立可被判监禁长达两年。这个法律条文源自英国殖民地时代，印度的情况也相似，因此印度最高法院前天推翻当地刑法第377条文后，不少国人纷纷关注法律制度与印度同源的新加坡是否也会检讨第377A节条文的去留问题。

印度将同性性行为合法化时，其最高法院曾指出，他们在裁定刑法第377条文是否符合宪法时，会秉持宪法道德标准，而不是多数道德标准。

尚穆根说，法院需回应的问题是，这条法律是否违反宪法。 “公众的想法，不论是大多数人的观点，或少数人的人观点，一般都不会纳入考量范围。”

针对我国刑事法点第377A节条文，尚穆根提到，最高法院虽已在2014年裁定该节条纹符合宪法，但是否保留、废除或修正这条法律，则由国会决定。在这个过程中，国会可参考民意。

新加坡国立大学法学院院长陈西文教授（Simon Chesterman）前天在个人面簿页面上，祝贺印度籍老同学成功推翻第377条文。巡回大使许通美教授随后留言，呼吁我国同性恋社群挑战现有法律是否合乎宪法。

当一名网民指过去曾有人提出宪法挑战但最终失败时，许通美进一步留言道：“再试一次。”

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