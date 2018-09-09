刑事法典检讨委员会完成报告

（早报讯）《刑事法典》检讨委员会完成使命，提出169项建议，以进一步保护弱势群体、应对演变中的犯罪环境，并且确保刑罚与罪行的严重性相称。

由总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮及内政部高级政务次长安宁·阿敏担任联合主席的刑事法典检讨委员会，成员包括高庭法官、总检察署、其他政府部机构人员、私人 律师及学者。他们在上个月31日，把500页的报告提呈给政府。

配合报告上星期五向媒体发布，于两年前成立委员会的内政部长兼律政部长尚穆根受访时说：“我一直想要在保护妇女、小孩和弱势受害人方面，做出一些 改变，我也希望随着更多跨国违法案件发生、数码化改变财产定义，更新相关法律。”

委员会因此建议为刑事法典增添多项新罪名，包括“持续虐待弱势受害者致死”“剥削性侵入性行为”（exploitative penetrative sexual activity）。

委员会也鉴于科技助长一些犯罪行为，提出添设相关新罪名。例如，随着手机渗透率更高，用手机拍“裙底风光”等偷窥行为更普遍，而诈骗的手段也更高明，法律也要与时俱进，以维护新加坡的声誉。

委员会还建议废除婚内强奸豁免权，并且规定企图自杀不再构成罪名，但教唆他人自杀才有罪，反映社会规范的改变。

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