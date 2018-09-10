投票箱若遗失损坏　选举官可下令重新投票

任何装有选票且已密封的投票箱，若是在运往计票中心的途中遗失或损坏，且票数足以影响选举结果，选举官须下令受影响的投票站重新投票。

贸工部长陈振声今天为国会选举（修正）法案提出一读。该法案意在改进国会选举的行政管理，对一些选举程序作出调整或澄清。

其中多项新规定沿袭去年通过的总统选举（修正）法案。例如，只要投票站任何一个装有选票且已密封的投票箱遗失或损坏，选举官须放弃计算该投票站的所有选票。若票数足以影响选举结果，则选举官也须下令受影响的投票站重新投票。这项规定适用于本地和海外投票站。

法案也就其他国会选举程序作出调整，包括：

－简化竞选按柜金的计算方式。在新方程式下，按柜金将根据议员的每月津贴计算。这意味着，按柜金将从目前的1万4500元下调至1万3500元。

－候选人在提呈竞选开销表格时，无须提交相关票据和收据，但须保留这些文件至少一年，以便选举官在必要时检查。

－候选人须持有政治捐款证书，并在提名人、附议者和至少四名赞成者陪同下，才能进入提名礼堂。若是竞选集选区，其中一名候选人也须持有少数种族身份鉴定证书。这也意味着，不符合上述资格的候选人，日后虽能进入提名站，但不能进入提名礼堂。

其他沿袭了总统选举（修正）法案的规定则包括：

－票数最多的候选人和其他候选人之间的票差如果在2％以内，即便候选人不提出要求，选举官必须重新计票

－如果出现紧急情况，选举官有权将海外选票抵达新加坡的期限额外展延七天。

－选票将以黑底白字，确保供划叉的白色空格更加显眼。选举管只会根据白色格子内的记号，来判定选票是否有效。

早报订户新闻，更多精彩等着您！