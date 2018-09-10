指书籍含同性恋内容 图管局四年接11投诉

（早报讯） 自2014年，国家图书馆管理局接到11起公众投诉，指书籍含有同性恋的内容。23本书籍也被投诉含有不当的种族和宗教等内容。

通讯及新闻部长易华仁在国会答复官委议员郭庆亮有关询问时指出这点。 他指出，11本被投诉含有同性恋题材的书本，其中八本被移到适合年纪较大的读者书架，其余三本经当局评估后，继续留在适合孩童和年轻成人的书架。

他也指出，被投诉有不当种族和宗教等内容的23本书中，七本被移到适合年纪较大的读者书架，八本留在原位。其余八本马来儿童读物因有具争议的宗教内容，去年6月下架。

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