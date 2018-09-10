拥车证投标活动没出现市场操控或异常竞标情况

拥车证投标活动并没有出现市场操控或异常的竞标情况，但陆路交通管理局将密切观察情况，并在必要时，检讨拥车证的相关条规。

交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生在国会答复李美花（义顺集选区）询问时说，对那些有固定截止时间的竞标活动，投标情况在活动结束前激增是常见状况。过去这些年，拥车证投标活动，不论哪个组别，也出现这样的情况。

他指出，上个月8日的拥车证投标活动中，电单车组（D组）在投标活动结束前两分钟共接到305个投标。这些投标是由25个竞标者提出，每位竞标者做出的投标整体不多。只有一个竞标者通过两批各25个投标的大批投标方式，来竞标拥车证。这50个投标的竞标价都设在不同价位，意味着投标活动不涉合谋定价的行为。

针对李美花提议增加拥车证投标押金及缩短D组临时拥车证的有效期，蓝彬明回应说，这两项提议将增加电单车买主需支付的费用。

他指出，提高投标押金虽能鼓励车商更谨慎投标，但将增加他们的成本。若临时拥车证的有效期缩短，车商将需要维持更多电单车库存，以应付需求。“这将提高生意成本。更高的成本意味着买主需支付更高的价格。更短的临时拥车证有效期也会让买主更难立即购得电单车。”

在上个月8日的拥车证投标活动中，D组成价报5514元。本月第一轮的拥车证投标活动中，电单车组（D组）的成价则有所滑落，报4390元。

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