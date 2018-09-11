约瑟林：毕业后的职业生涯规划仍未敲定

即将在未来几周返美的“蝶王”约瑟林表示，毕业后的职业生涯规划仍未敲定，现阶段将专心完成在得州大学奥斯汀分校的最后一学期。

约瑟林今天在“冠军行善”公益活动场边受访时简短分享了近期计划。

约瑟林刚在本届亚运摘取男子50米与100米蝶泳两枚金牌，并与队友联手获得男子4X100米自由泳及4X200米自由泳两枚接力赛铜牌。

他早前已透露，计划再参加两届奥运，打算在2024年结束运动员生涯。

被问及是否已为未来的职业生涯敲定教练人选，约瑟林仅表示，一切仍未敲定。

约瑟林也说，过去三个半月在本地受训，回到美国后将会是很不同的体验，最近正在放松心情，准备回美国后再继续努力。他将在今年底毕业。

“冠军行善”活动是约瑟林首次与公益金合作的活动，新加坡报业控股是主要赞助商之一。

约瑟林泳校及“体育关怀”计划的六名教练今午参与了在淡马锡俱乐部举办的上述活动，教导12名来自关爱青少年中心的12至14岁少男少女泳技。

约瑟林特别在池边与孩子们分享参与奥运的心路历程与挑战，希望孩子们可以为自己的梦想奋斗。

配合上述名为“冠军行善”的这项活动，主办方也为关爱青少年中心、蒙福关爱和自闭症资源中心筹得25万8000元的善款，帮助特需孩童和弱势少年。

约瑟林也在活动后与作为活动主宾的社会及家庭发展部兼外交部政务部长陈振泉一起与社区伙伴、善心人士和受惠者共进晚餐。

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