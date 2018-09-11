陆交局：研究现有标准后才选定UL2272标准

陆路交通管理局是在研究现有的安全标准后，才决定UL2272标准最适合本地较常见的个人代步工具，包括电动踏板车、悬浮滑板和电动独轮车等。

陆交局答复《联合早报》询问时说，涉及电动个人代步工具的火患逐年增加，除了对用户造成危险，也引起严重的公共安全担忧。

根据新加坡民防部队，涉及电动个人代步工具的火患可因电池过热引起。而导致电池过热的因素包括，器材损坏、使用不当的充电器过度充电、劣质的电池素质、接触到高温或产品有生产缺陷等。

UL2272标准是美国的UL全球安全科学公司在2016年2月推出的安全认证，开始主要是针对悬浮滑板（hoverboard）充电时起火的问题，后来扩大到其他电动个人代步器材。其中的安全规格涵盖电池系统、电路系统及电子部件等。

陆交局指出，产品须通过系列的电气、机械和环境测试，如跌落测试和短路测试等，才能取得认证。

另外，电动踏板车注册规定明年生效后，即使用户的电动踏板车不符合UL2272标准，但是在2019年7月前购买，仍可进行注册。

国会昨天三读通过陆路交通（执法措施）法案，其中包括加强电动器材的防火安全。陆路交通管理局准备规定所有电动个人代步工具都须符合美国的UL2272标准，从2021年1月起，在公共路径使用不符合UL2272标准的电动个人代步工具将是违例的。

早报订户新闻，更多精彩等着您！