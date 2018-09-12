陆交局：将考虑接受合适的电动个人代步工具安全标准

（早报讯）陆路交通管理局准备规定所有电动个人代步工具都须符合美国的UL2272安全标准，引起零售业者与爱好者的不满。陆交局表示，若发现有其他能降低电动个人代步工具火患风险且适用于本地的标准，当局将考虑接受。

国会前天（10日）三读通过陆路交通（执法措施）法案，其中包括加强电动器材的防火安全。从2021年1月起，在公共路径使用不符合美国UL2272标准的电动个人代步工具将属违例。

今年刚成立的新加坡个人代步工具商联会（PMD Retailers Association of Singapore，简称PRAS），以及拥有约2万6000名会员的踏板车爱好者组织“Big Wheel Scooters Singapore”（简称BWSS）都认为UL2272过于苛刻，因此前天个别致函当局提出申诉，希望标准能放宽。

陆交局答复《联合早报》询问时证实已收到上述两者的申诉函，并指当局已研究其他现有的安全标准，但都不适用于本地常用的电动个人代步工具。

陆交局发言人说：“若发现有能降低电动个人代步工具火患风险且适用于本地的安全标准，陆交局将考虑接受。”

陆交局也指出，虽意识到采用新标准将影响电动个人代步工具零售业者，但这是防范相关火患事故而“必采取的做法”。

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